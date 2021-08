VÍDEO: helicóptero do Exército cai no Amazonas durante fortes chuvas

Na manhã desta sexta-feira (13), um helicóptero do Exército caiu no município de Careiro da Várzea, a 23,4 km de Manaus. Entre os seis militares que estavam a bordo, um morreu e os outros cinco foram levados para um hospital em Manaus. As informações foram divulgadas pelo G1 do Amazonas.

O acidente aconteceu durante uma forte chuva que atingia a região desde a madrugada. Segundo as informações da nota enviada pelo Comando Militar da Amazônia, a aeronave EB-2021, Modelo Pantera K2, decolou do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN) em missão operacional para a cidade de Itaituba (PA) e veio a cair na região do Careiro da Várzea (AM), por volta das 11hrs, cinco minutos após a decolagem.

(Reprodução)

Ainda de acordo com a nota, o Comando de Aviação do Exército está prestando todo o apoio às famílias das vítimas e as equipes da AvEx estão no local investigando as causas do acidente.