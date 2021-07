Vídeo: Guarda zomba de homem de calcinha e será investigado

Um guarda civil deve ser investigado por abuso por ter filmado e postado imagens nas redes sociais de um homem que estava vestindo camiseta e calcinha durante uma abordagem.

De acordo com a administração municipal de Quirinópolis, em Goiás, o homem teria sido abordado por suposto crime classificado como “ultraje público ao pudor”.

No vídeo, que circula nas redes sociais, o guarda aparece zombando do rapaz que estava dormindo dentro de um veículo. Moradores do município criticaram a atitude do agente.

“Olha aqui para você ver que desgraça isso aqui. Fio dental socado no c*. Um negão desse tamanho, bêbado, dormindo aqui na rodoviária. Como que faz com um trem desse? Dizem que o fim do mundo está próximo, está mesmo, olha aqui pra mim, como você chama?”, diz o guarda. Com informações do Metrópoles.

Apuração

De acordo com a Polícia Civil, até o momento, o caso não foi registrado na corporação. Segundo a delegada Camila Vieira, a ocorrência não foi formalizada porque não havia indício de crime por parte do homem abordado. O rapaz foi liberado.

Por meio de nota, a prefeitura de Quirinópolis informou que “O homem só foi abordado inicialmente por estar em uso de peças íntimas em local público, o que poderia configurar ultraje público ao pudor. Sobre o vídeo e a conduta do servidor, ao tomar conhecimento da situação, o município abrirá uma sindicância, adotando todas as providências legais cabíveis, entendendo a função da Guarda Civil Municipal de proteção do patrimônio dos órgãos do poder público e, sobretudo, a dignidade dos munícipes”, diz a nota.