VÍDEO: Grupo de manifestantes pró-Bolsonaro recebe R$ 100 para ir a ato

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que um grupo de pessoas da cidade de Pompéia, em São Paulo, teria recebido R$ 100 cada, camisa e passagem de ônibus para participar de um ato pró-governo Bolsonaro nesta quarta-feira, 7 de setembro.

VEJA MAIS:

"Grupo Jacto vem aí… Nishimura vem aí… Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$ 100 para alimentação. Esse é o nosso grupo Jacto de Pompéia", afirma o homem que fez o vídeo.

Um outro homem com camisa amarela aparece entregando as cédulas e as blusas. O ator Marcelo Adnet compartilhou o vídeo em seu Twitter criticando a ação. "Dá pra comprar 80 pães com mortadela cada um. Isso durante uma pandemia e uma crise econômica, institucional e política", escreveu na publicação.