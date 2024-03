VÍDEO: Grávida dá à luz na recepção de hospital após médica negar atendimento

Na última sexta-feira, dia 22, uma gestante deu à luz no chão da recepção da maternidade após ter o atendimento negado por uma médica da unidade hospitalar. Apesar de ter chegado ao local com antecedência, Queli Santos Adorno, de 35 anos, não foi internada.

Queli chegou na maternidade por volta das 22 horas da quinta-feira (21) e estava a espera de seu quarto filho, um menino chamado Azafe. De acordo com a irmã da gestante, Carine Santos Adorno, ela foi examinada por uma primeira médica, que a orientou a permanecer na unidade hospitalar porque o caso poderia evoluir de forma rápida. O caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Por volta das 4 horas da madrugada de sexta, ela foi mandada para casa. A orientação ocorreu durante consulta com outra médica. A recomendação foi a de retornar à maternidade somente depois das 6h30. No entanto, a grávida ficou na recepção e às 6 horas entrou em trabalho de parto.

Sem autorização para acessar a maternidade, ela deitou no chão e o menino Azafe nasceu no piso da recepção da maternidade. O parto foi realizado pela primeira médica que atendeu Queli. Após o parto, a mãe do menino chorava e falava: "Doutora negligente, eu falei. Ela não acreditou em mim".

A Prefeitura de Duque de Caxias demitiu a médica que mandou Queli para casa e também determinou a abertura de sindicância. A apuração vai abranger a médica demitida e as condutas de outros profissionais de saúde envolvidos no atendimento de Queli. A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias ressaltou que mãe e filho passam bem. Os dois continuam internados e sob cuidados de uma equipe multidisciplinar.