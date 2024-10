VÍDEO: governador da Bahia leva 'ovada' durante uma carreata

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi alvo de um ataque durante uma carreata na cidade de Jeremoabo, na manhã da última sexta-feira (4/10). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o carro em que ele está passa por uma rua e o candidato é atingido por um ovo arremessado por um popular, fazendo com que todos os ocupantes do veículo se abaixassem.

Segundo relatos, a manifestação em desagrado foi motivada pelo fato de Jerônimo Rodrigues não apoiar a campanha do candidato do partido à vereança Fábio da Farmácia. A carreata, naquela ocasião, era em apoio a Gilmério Júnior, do PP. Em nota, o Partido dos Trabalhadores repudiou a tentativa de agressão.



“O direito ao contraditório e à divergência de ideias são fundamentais para a construção histórica do PT, mas nunca podem ser expressos na forma de ataque pessoal, político ou simbólico”, diz o documento.

Com informações de Jovem Pan News.