VÍDEO: Gato escala tutora até o ombro e impressiona com agilidade

Um gato filhote de Inácio Martins (PR) surpreendeu sua tutora ao demonstrar uma habilidade incomum. No vídeo registrado por ela, o felino começa subindo pelas pernas da dona e, sem dificuldades, escala até o ombro, onde se acomoda confortavelmente.

O comportamento do animal lembra o de aves como papagaios, que costumam se apoiar nos donos para se sentirem seguros. Muitos tutores de gatos relataram que seus pets também escalam dessa forma, principalmente quando ainda são filhotes e buscam proximidade com os humanos.

Especialistas explicam que esse tipo de comportamento pode indicar confiança e vínculo com o dono. No entanto, também é um reflexo do instinto natural dos gatos de buscar locais altos para observação e segurança. Para evitar arranhões, uma alternativa é oferecer prateleiras e arranhadores verticais que permitam ao animal explorar diferentes alturas de forma adequada.