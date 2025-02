VÍDEO: Gato desenvolve hábito curioso e pede água direto do banheiro; veja os riscos

Zion, um gato de Espigão d’Oeste (RO), chamou atenção por um hábito incomum: ele só quer beber água no banheiro. Sempre que entra no quarto da tutora, corre para a porta e mia até que ela despeje água no chão do box para ele se refrescar.

O comportamento, embora curioso, pode trazer riscos à saúde do animal. Veterinários alertam que o consumo de água parada ou de superfícies não higienizadas pode expor os pets a bactérias e outros agentes contaminantes. O ideal é incentivar o uso de bebedouros próprios para gatos, que mantêm a água em movimento e mais atrativa para o consumo.

Especialistas também explicam que muitos felinos preferem beber água corrente, pois na natureza essa escolha os protege de fontes contaminadas. Para evitar que o gato dependa apenas da água do banheiro, uma alternativa é investir em fontes automáticas, que estimulam a hidratação de forma segura.