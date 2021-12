VÍDEO: Em festa natalina, crianças gritam 'E, f*d*u, Papai Noel apareceu' e chocam a web

Um vídeo feito em uma festa natalina está circulando na Web e chamou atenção de vários internautas. Algumas crianças estavam aguardando o tão esperado momento de ver o papai noel mas, quando ele chegou, fizeram uma recepção completamente inusitada. As imagens de toda a situação estão sendo muito repercutidas e dividem opiniões. As informações são do UOL.

No registro, que foi feito em Olinda, em Pernambuco, há várias crianças gritando, pulando e comemorando a chegada do ‘bom velhinho’. Mas, o que era para ser um momento de felicitação, acabou chamando atenção por outro motivo. Tudo isso, pois em certo momento, os pequenos começam a gritar: "E, f*d*u, Papai Noel apareceu!".

O papai Noel, ao ouvir os gritos e as palavras das crianças, começou a dançar e parecia estar se divertindo com a situação. Após isso, várias pessoas comentaram sobre o vídeo: "E o Papai Noel tirou a braba lá em cima", disse um internauta. "Vão ficar tudo sem presente kkkk falando palavrão", comentou outro. Mas, outros internautas não ficaram nada contentes com o que viram: "Infelizmente não se fazem crianças como antigamente. Não se educam mais as crianças", desabafou uma pessoa.