Vídeo de moradora de rua 'comendo os restos mortais' de vítima de acidente viraliza

No último sábado (7), um homem que estava na garupa de uma moto foi atingido por um ônibus e morreu no local. Enquanto o motociclista que conduzia o veículo estava sendo socorrido, apareceu uma mulher em situação de rua, aparentemente, comendo o que seriam os restos mortais da vítima. O acidente aconteceu no bairro Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver a mulher debaixo do coletivo, perto do corpo. A pessoa que está gravando pede para que ela se afaste: “Sai daí, sangue de Jesus tem poder”.

Nas redes sociais, o motivo da mulher estar ali é diferente. Alguns internautas dizem que ela comia o lanche levado pelos envolvidos no acidente.

Procurada nesta segunda-feira (9), a Polícia Militar de São Paulo confirmou o atropelamento, mas afirmou que não tem registro do suposto caso de canibalismo.

A mulher também teria se negado a deixar o local e a polícia usou spray de pimenta contra ela.