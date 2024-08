VÍDEO: Encontro em cafeteria termina com morte e relato impressionante; veja

A jovem paulistana Mel Nogueira viveu uma situação inesperada no último sábado (17). Ela tinha agendado um encontro em uma cafeteria em São Paulo, e tudo estava indo bem até que uma van de Transporte de Cadáveres estacionou no local.

Mel filmou o momento e compartilhou o vídeo em seu TikTok, fazendo piada com a situação. As imagens rapidamente viralizaram. Assista:

“Eu no meu date mais fraco com um carro de transportar cadáveres indo buscar uma mulher que tinha falecido na cafeteria”, escreveu a jovem

“Esse sábado eu fui em um date em uma cafeteria aqui de São Paulo e, quando eu cheguei lá, era mais ou menos umas 16h30/17h, tinha uma viatura estacionada na frente”, iniciou Mel.

Mel continuou relatando que ela e seu acompanhante se sentaram do lado de fora do estabelecimento, com vista direta para a calçada e o movimento da rua. Foi então que o Transporte de Cadáveres chegou.

A garota disse ter ouvido o garçom explicar o que aconteceu. “Ele falou que uma moça faleceu por volta das 14h e ela estava com o pai e com a irmã. Ela começou a passar mal, procuraram médicos ali na cafeteria mesmo e chamaram a emergência, só que falaram que já era tarde demais”, relatou Mel.

“Só que eles não fecharam a cafeteria, então eles buscaram o corpo com a cafeteria aberta.”, observou a jovem.

“A gente estava do lado de fora, então a gente viu eles colocando o corpo, que estava enrolando em um saco plástico, no caixãozinho e depois colocando no caminhão”, contou. “Até agora eu não acredito nisso, parece uma história muito absurda, a gente estava comendo na cafeteria e tinha um corpo morto lá em cima.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)