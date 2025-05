VÍDEO: criança recebe aniversário com tema de 'cola rato' e viraliza nas redes sociais

Uma festa de aniversário de 3 anos gerou bastante repercussão nas redes sociais após um vídeo mostrar a escolha inusitada de tema: "cola rato". O tema, que remete a uma ratoeira adesiva, foi escolhido pelo pequeno Caio Felipe, que ficou encantado com o produto ao vê-lo pela primeira vez.

Para quem nunca ouviu falar, cola rato é um método de captura de roedores que utiliza uma substância pegajosa, e foi exatamente isso que inspirou a decoração do aniversário. O bolo da festa trazia até um rato de decoração em cima, e o painel de fundo imitava uma embalagem do produto. Em vez das mensagens de advertência, a embalagem trazia frases como “Feliz aniversário, Caio Felipe” e "O neném mais bonito do Brasil".

A mãe de Caio, Renata Souza, explicou que a escolha do filho foi espontânea. "Quando ele viu um cola rato pela primeira vez, ele ficou fascinado e pedia para todo mundo dar de presente. Queria que a festa dele fosse com esse tema, e seria decepcionante para ele se fosse o contrário", contou ela.

Apesar de algumas críticas, a mãe defendeu a decisão, ressaltando a felicidade de Caio com o evento. "Importante é que ele estava muito feliz e realizado. Isso é o que importa para nós", afirmou.

Nos comentários, muitas pessoas acharam a ideia inusitada e criativa. "Eu amo festas autênticas, é tão bom ver que tem gente que respeita os sonhos dos filhos sem se importar com a opinião dos outros 👏", escreveu uma internauta. "Esse aí zerou a criatividade! 😂" disse outro seguidor, se divertindo com a situação.