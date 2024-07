VÍDEO: Cinco pessoas ficam feridas em ataque de cachorro durante festa infantil

Um cachorro da raça American Bully provocou momentos de terror em uma festa infantil realizada em um condomínio de Feira de Santana, na Bahia, no último sábado (13). O animal, que estava sozinho em casa há pelo menos três meses e era negligenciado por sua tutora, invadiu o local e atacou cinco pessoas, incluindo duas crianças, um adolescente, um morador e o porteiro do condomínio.

Câmeras de segurança registraram o ataque, que começou quando um grupo de adolescentes brincava de futebol de sabão em uma estrutura inflável. O cachorro pulou a cerca e atacou as crianças, que correram em pânico. Em seguida, o animal perseguiu o porteiro, que caiu no chão e foi mordido. Um morador tentou intervir e chutou o cachorro, mas também foi atacado.

VEJA MAIS

Após as cinco vítimas serem feridas, o animal foi contido por outros moradores e preso dentro da quadra do condomínio. Imagens mostram o cachorro enfurecido tentando arrombar o portão para escapar. As vítimas do ataque foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem.

Segundo relatos de moradores, o cachorro já havia apresentado comportamento agressivo em outras ocasiões. Eles informaram que a tutora do animal se mudou do local há cerca de três meses e o deixou sozinho, sem comida ou água. Os moradores entraram em contato com a mulher, que enviou um carro para buscar o cachorro, mas não compareceu ao local.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)