Vídeo chocante mostra motociclista sendo arremessado por carro na contramão

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um carro invadiu uma pista contrária e atropelou um motociclista. O acidente aconteceu no bairro da Cidade Industrial, em Curitiba (PR), na madrugada desta quarta-feira (17).

Pelas imagens é possível ver que o motociclista é arremessado por aproximadamente 50 metros. Na sequência os ocupantes do carro saem e o condutor foge.

Segundo informações do RIC Record TV, testemunhas afirmaram que o motorista teria fugido porque estava embriagado e que os demais ocupantes do carro seguravam copos com bebidas alcoólicas.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.