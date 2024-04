VÍDEO: Casal viraliza na internet ao mostrar reforma de casa abandonada

Um casal de Ponta Grossa, no Paraná, viralizou na internet após comprar um imóvel abandonado e fazer a reforma por conta própria. Para documentar todas as fases do projeto, o casal criou um perfil no Instagram para compartilhar fotos e vídeos da reforma. O primeiro post viralizou e, em menos de dois meses, a página ganhou mais de 675 mil seguidores.

Winderson Ferreira da Silva trabalha como DJ de eventos e sua esposa Karina, atua como assessora de casamentos. Apesar da profissão do casal não ter relação direta com a construção civil, ambos têm uma paixão por trabalhos manuais, e já realizaram reformas em outras residências onde viveram.

Uma das perguntas mais frequentes dos seguidores é se não teria sido mais vantajoso demolir a casa em vez de reformá-la. Em uma entrevista ao G1, eles explicaram: “O gasto seria muito maior, levaria muito mais tempo do que desejamos para nos mudar, e fizemos todos os estudos necessários para manter ela como está, fazendo apenas os reparos”.

Localizada na região do Shangrilá, a casa já chamava a atenção do casal antes mesmo de ser colocada à venda. Karina e Winderson têm três filhas, de 13, 7 e 5 anos, e passaram mais de dois anos em busca de uma moradia maior para acomodar melhor a família.