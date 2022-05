Vídeo: cansada e ferida, cadela que estava prestes a se afogar é restagada

Uma cachorrinha que estava à deriva no meio do rio, perto da comunidade Paricatuba, no Amazonas, foi resgatada por uma mulher que estava passando pelo local, no último domingo, 8.



Cansada, ferida e com fome, a cadela, que recebeu o nome de Pipoca, estava prestes a se afogar.

Veja:

No vídeo, a mulher que fez o resgate do animal aparece assustada por ver a cadela no meio do rio, exausta. Ela pediu que o condutor da lancha parasse para que ela colocasse o cachorro dentro da embarcação.O cão tinha um machucado na orelha e estava bastante cansado e com fome. Ele foi levado por ela para casa, e está disponível para a adoção.

