Cobra rara chama atenção por 'sorrir para a foto' após invadir instituto de educação

Uma cobra de coloração rara, encontrada pelo Corpo de Bombeiros na última sexta-feira (6), na cozinha do Instituto Federal de Mato Grosso (IFM), em Alta Floresta (MT), chamou atenção das redes. Durante o resgate, a serpente parecia 'sorrir ao ser fotografada' nas imagens registradas pelos homens que participaram do resgate. As informações são do site G1.

O animal passa bem. Acionado, o Corpo de Bombeiros chegou ao local depois que o animal já tinha sido capturado pelos servidores do IFM. A cobra foi então levada para uma área de mata e solta.

Animal foi resgatado por funcionários antes de Bombeiros chegarem (divulgação / Corpo de Bombeiros)

Segundo biólogos especialistas em serpentes, a espécie é comum de ser encontrada, porém a coloração do espécime registrado em Alta Floresta é rara. “Ela faz uma triangulação da cabeça para parecer uma naja. A boca parece que está sorrindo, mas pode ter certeza que ela dá um bote atrás do outro. Ela também não é uma serpente peçonhenta, mas tem dois dentes traseiros que se morder, perfuram”, avaliou o biólogo Henrique Abrahão. Esse tipo de serpente é da espécie Xenodon merremii, mais conhecida como ‘Capitão do Mato Boipeva’.

A cobra foi solta em uma área de mata após ser colocada em uma caixa. Segundo o biólogo, a serpente não é considerada peçonhenta.