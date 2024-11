VÍDEO: Bombeiro cai de prédio ao tentar resgate de homem em surto no RS

Um bombeiro sofreu uma queda de aproximadamente 15 metros durante uma operação de resgate no Centro Histórico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última quarta-feira (6). A ação envolveu o resgate de um homem de 53 anos, que, em surto, havia se trancado em seu apartamento, ameaçando incendiar o imóvel e saltar pela janela do segundo andar.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que o bombeiro perde o equilíbrio enquanto descia em rapel até a janela do apartamento, caindo de uma altura aproximada de quatro andares. Ele foi imediatamente socorrido e levado ao hospital, onde recebeu diagnóstico de fratura no tornozelo e está sendo avaliado para possíveis lesões na lombar. Nas imagens é possível ver que uma mulher também escorrega ao tentar ajudar o bombeiro.

Em nota divulgada na quinta-feira (7), o CBM informou que o militar fraturou o calcanhar, mas está em condição estável e segue internado para exames complementares. O incidente mobilizou diversas equipes de segurança, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Brigada Militar (BM), Bope, EPTC e o Samu.

VEJA MAIS

A ocorrência teve início por volta das 11h45 e só foi controlada às 15h20. Durante o surto, o morador, que já havia causado problemas anteriores no prédio, ameaçou incendiar o apartamento. Após ser contido, o homem foi levado para atendimento médico e está internado.

Vizinho do prédio colaboraram com a limpeza da área após o acidente, espalhando areia e água com sabão para remover o óleo que vazou durante a intervenção. As causas da queda do bombeiro estão sendo investigadas pela corporação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)