​Bombeiro é detido após agredir esposa com cabo de vassoura em Parauapebas

Um sargento do Corpo de Bombeiros do Pará foi detido sob suspeita de ter agredido sua esposa em sua residência no bairro Nova Carajás, localizado em Parauapebas, no sudeste do estado. O caso ocorreu na última terça-feira (1º). De acordo com informações de testemunhas, a agressão envolveu um tapa no rosto da mulher e o uso de um cabo de vassoura.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “o suspeito foi apresentado por policiais militares à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas, autuado por lesão corporal e está à disposição da Justiça”. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. A vítima pediu medida protetiva”, disse a PC.

Ainda de acordo com testemunhas, buscando fugir da agressão, a mulher saiu de casa e pediu ajuda na rua. Inicialmente, ela foi socorrida por um​a equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) e também da Guarda Municipal.

O sargento, que apresentava sinais de embriaguez, resistiu a colaborar com os agentes no local e se negou a dialogar, argumentando que a guarnição não era composta por policiais, conforme consta no relatório policial. Apesar disso, ele foi detido e levado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos necessários. O caso segue sob investigação.