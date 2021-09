VÍDEO: Bolsonaro, Lula, Dória, Helder... reveja os momentos de políticos dançando publicamente

Atuando em uma área que na maioria das vezes é marcada por momentos de tensão e seriedade, vários políticos já surpreenderam seus eleitores durante eventos públicos, ao cair na dança. O Pará foi palco de algumas dessas apresentações, entre elas a mais recente, protagonizada pelo deputado federal Éder Mauro, que durante evento público em Belém dançou ao ritmo do carimbo.

Mas outros nomes do cenário político, entre eles o presidente da República Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, também já dançaram em público.

Em fevereiro do ano passado, Bolsonaro dançou música evangélica com Crivella durante um evento no Rio de Janeiro.

O ex-presidente Lula dançou durante a visita ao Quilombo do Campinho da Independência, em Paraty (RJ).

Carimbó e brega, ritmos bem paraenses, são os ritmos preferidos dos políticos do Estado. O governador Helder Barbalho já dançou os dois em público, junto com a sua esposa, a primeira dama Daniela Barbalho.

Edmilson dançou carimbó durante a entrega da Revitalização da Praça Dom Pedro II, no último dia 24 de setembro.

Até o governador de São Paulo João Dória se rendeu ao ritmo paraense quando esteve em Belém para um evento das prévios do PSDB, em Belém.