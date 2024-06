VÍDEO: Avião cai após decolagem e mata piloto e passageiro carbonizados

Um avião caiu na manhã desta sexta-feira (7) em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, no Mato Grosso. O acidente aconteceu logo após a decolagem do hangar de uma fazenda, na região do Rio Verde, por volta das 7h30. Piloto e passageiro que estavam na aeronave morreram carbonizados, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave e um incêndio que começou no local após a queda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto, identificado como Reynan Moresca, e um passageiro, que ainda não teve a identidade revelada, morreram carbonizados no local. Testemunhas relataram que a aeronave, de pequeno porte, decolou em uma pista paralela ao local da queda e, cerca de 10 minutos depois, tentou retornar, mas não teve sucesso e acabou caindo em uma área de mata.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estão no local para investigar as causas do acidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)