Avião bimotor cai e deixa dois mortos em Santa Catarina

Na manhã desta terça-feira (04/05), o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata entre Garuva e Itapoá, no norte do estado. Duas pessoas que estavam no voo morreram na queda.

Ainda não se tem mais informações a respeito do que poderia ter causado o acidente e nem sobre quem são as vítimas. Pois, o avião caiu em uma área de difícil acesso, com pouca cobertura de internet e próximo a uma área de ribanceira.

A aeronave saiu de Governador Valadares (MG), com destino a Florianópolis, mas no meio do caminho tentou pousar em Joinville. De acordo com os bombeiros, o avião optou por descer no aeroporto de Joinville, onde teve dificuldades no pouso, vindo posteriormente a cair na região de Barrancos.

O piloto teria feito o último contato com a equipe de controle por volta das 18h da última segunda-feira (03). A Polícia Científica foi acionada para ir até o local, fazer a perícia e recolher os corpos. Para auxiliar nas buscas, a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou um avião, ainda na noite de segunda.

O avião é um BEECH AIRCRAFT, bimotor, com capacidade para 6 pessoas, incluindo piloto. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave não pode realizar o serviço de táxi aéreo e está com a situação de aeronavegabilidade regular.



*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)