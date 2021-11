VÍDEO: Após briga em aeroporto, coelho consegue embarcar com casal para o exterior

Na última quinta-feira (18), um coelho conseguiu embarcar em um voo internacional após causar uma briga generalizada no aeroporto de Guarulhos. As informações são do Metrópoles.

O casal, donos do animal tinha autorização da KLM e da Justiça para viajar com o roedor de estimação. No entanto, na hora do embarque o coelho foi impedido de entrar na aeronave.

A briga se iniciou e o dono do coelho e os funcionários da companhia aérea começaram a trocar xingamentos e acusações.

Já na sexta-feira (19), o animal embarcou sob escolta policial. E após a confusão, antes do embarque do animal, a KLM lamentou o ocorrido e manteve o posicionamento de que não é possível viajar com roedores na cabine. “Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho”, explicou.