VÍDEO: Tentativa de embarque de casal com coelho em aeroporto acaba em confusão

A companhia aérea holandesa KLM não tolerou a tentativa de um casal de tentar embarcar com um coelho, na quinta-feira (18), no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As informações foram divulgadas pelo Ig.

Circula um vídeo nas redes sociais que mostra o casal discutindo com funcionários da KLM e seguranças do aeroporto. Os dois queriam embarcar com um coelho.

A companhia soltou uma nota explicando que lamentava o ocorrido, mas que roedores não podem ser transportados na cabine das aeronaves.

"Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho", informou em nota a companhia aérea.

"Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência. A KLM lamenta profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque. A companhia condena qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores, e uma investigação está em andamento para entender os fatos", complementou a KLM.