VÍDEO: Após acidente e briga de trânsito, homem 'passeia' em capô de carro por 700 metros

Um motorista levou um homem, em cima do capô do carro, por aproximadamente 700 metros, logo após uma briga de trânsito e acidente. A cena inusitada foi registrada por câmeras de monitoramento e num vídeo feito por uma testemunha, após o motorista do veículo avançar o "pare" e bater no carro do homem em questão. Entenda mais a seguir.

O caso ocorreu em Minas Gerais, no Centro de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem, que estava em cima do carro e que não teve nome revelado, seguia pela Rua Expedito Dias quando foi atingido pelo outro veículo no cruzamento com a Rua Teodoro Gonçalves. Após o acidente, a vítima desceu para tentar conversar com o outro motorista, também com o nome não revelado, de 48 anos, mas ele fugiu.

O homem seguiu o carro e, ao alcançá-lo, desceu novamente para tentar um diálogo. No entanto, foi surpreendido por uma aceleração e caiu em cima do capô e permaneceu sobre o veículo em movimento até que o homem de 48 anos parasse em frente a uma loja de motos.

A vítima desceu do capô e o motorista fugiu. O homem de 37 anos acionou o serviço de emergência e foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal com ferimentos nas mãos, além de dores nas costas e na cabeça. O suspeito foi identificado, mas se apresentou ao batalhão da PM minutos depois, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), assumindo o compromisso e foi liberado.

