VÍDEO: Após acidente e briga de trânsito, homem 'passeia' em capô de carro por 700 metros

A cena inusitada foi registrada por câmeras de monitoramento e num vídeo feito por uma testemunha

Gabrielle Borges
fonte

O suspeito foi identificado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), assumindo o compromisso e foi liberado. (Reprodução/Redes Sociais/X)

Um motorista levou um homem, em cima do capô do carro, por aproximadamente 700 metros, logo após uma briga de trânsito e acidente. A cena inusitada foi registrada por câmeras de monitoramento e num vídeo feito por uma testemunha, após o motorista do veículo avançar o "pare" e bater no carro do homem em questão. Entenda mais a seguir.

O caso ocorreu em Minas Gerais, no Centro de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem, que estava em cima do carro e que não teve nome revelado, seguia pela Rua Expedito Dias quando foi atingido pelo outro veículo no cruzamento com a Rua Teodoro Gonçalves. Após o acidente, a vítima desceu para tentar conversar com o outro motorista, também com o nome não revelado, de 48 anos, mas ele fugiu.

O homem seguiu o carro e, ao alcançá-lo, desceu novamente para tentar um diálogo. No entanto, foi surpreendido por uma aceleração e caiu em cima do capô e permaneceu sobre o veículo em movimento até que o homem de 48 anos parasse em frente a uma loja de motos.

Veja o vídeo

[twitter=1983889962635252036

A vítima desceu do capô e o motorista fugiu. O homem de 37 anos acionou o serviço de emergência e foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal com ferimentos nas mãos, além de dores nas costas e na cabeça. O suspeito foi identificado, mas se apresentou ao batalhão da PM minutos depois, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), assumindo o compromisso e foi liberado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

