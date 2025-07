Influencer tira 'trava' de carro e acelera a 223 km/h em rodovia brasileira; entenda

Uma cena inusitada parecida com a do filme “Velozes e Furiosos” foi vivenciada pelo influenciador digital Plínio Palmeira, conhecido como BengaTV por conta de seu canal no YouTube. O influencer rompeu o limite de seu carro, um VW Tera SUV 1.0 turbo que, segundo a própria Volkswagen, possui uma velocidade máxima de 187 km/h, mas que ele conseguiu chegar até 223 km/h em uma via pública de São Paulo.

"Hoje no BengaTV conhecemos o limite do painel original. Acredito que no VCDS [ferramenta que permite acessar a central eletrônica e modificar a configuração original de um veículo] vamos conseguir liberar mais km/h. A VW não contava com o BengaTV", publicou o influenciador Plínio Palmeira em suas mídias sociais.

Além do limite

Em entrevista ao portal UOL, Plínio disse que estava fazendo os testes no carro por técnica para apresentar aos seus seguidores que curtem esse tipo de conteúdo no YouTube. E, inclusive, o carro do modelo foi comprado pela sua oficina com o único objetivo de testar “upgrades” e conseguir bons resultados para os clientes de seu empreendimento, que fica localizado em Campinas, no estado de São Paulo.

"Hoje o BengaTV não é mais apenas um canal no YouTube. É uma empresa séria, que paga impostos, tem CNPJ e tem clientes. Para oferecer um bom serviço, a gente também precisa testar o carro no limite. É assim que garantimos que o que foi feito vai aguentar. Alguns testes são necessários. E muita coisa também é feita com ajuda de inteligência artificial. A gente faz simulações de potência. Tudo para não dar dor de cabeça nem para o cliente, nem para a gente", explicou o influencer.

Legislação sobre alta velocidade

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), vídeos como esses que incluem “aceleradas ilegais” podem sofrer punições graves, como a própria remoção do vídeo da plataforma. Essa decisão modificou, em junho deste ano, o Artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exigia anteriormente uma ordem judicial para a remoção da produção, agora as autoridades podem fazê-la sem precisar informar a decisão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)