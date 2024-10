Vídeo: acidente de parapente resulta na morte de piloto; instrutor é internado

Um acidente envolvendo dois parapentes ocorreu na tarde da última segunda-feira (7) em Guarujá, litoral de São Paulo, resultando na morte de Lucas Ribeiro Macedo, um tatuador de 30 anos. Lucas e outro piloto, um instrutor de parapente de 55 anos, saltaram do Morro do Maluf. Durante o voo, os dois colidiram no ar e despencaram.

No vídeo, que está viralizando nas redes sociais, é possível ver o momento em que os dois caem após terem ficado enrolados nos equipamentos um do outro. Veja:

As vítimas inicialmente caíram em um prédio; no entanto, Lucas despencou novamente ao atingir o térreo e não sobreviveu aos ferimentos. O instrutor ficou preso nos equipamentos do edifício, foi resgatado pelo corpo de bombeiros e está internado, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

“Um que se enroscou na parte superior ficou por ali mesmo e o segundo teve a queda livre até o solo", explicou o tenente Felipe Brilhante, do Corpo de Bombeiros.

O tenente ainda explicou que o instrutor estava consciente ao ser socorrido e explicou que, ainda no início do voo, "trombou" com Lucas. Segundo o relato, ambos se "enroscaram" no ar e caíram em cima do edifício.

Medo de saltar

Em um vídeo obtido pelo G1, Lucas fala sobre a apreensão e medo em relação ao voo, afirmando: "Já estou como? Todo me cagando. Faz mó tempo que não voo, barriga assim ó [ele faz um gesto como se a barriga estivesse revirando], coração disparadíssimo, mas bora''.

Além disso, Lucas compartilhou com seus seguidores que acordou com "frio na barriga" e, apesar do nervosismo, estava ansioso para praticar o esporte novamente, mencionando que fazia quase um ano desde seu último voo.