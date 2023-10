Vespa alinenígena na Amazônia: veja como ela é e de que forma come sua presa

Uma vespa de aparência “alienígena” com aproximadamente 1,7 cm foi recentemente identificada na Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, localizada na Amazônia peruana. Batizada como Capitojoppa amazonica, essa nova espécie de inseto parasita possui um comportamento peculiar: alimenta-se do sangue de seu hospedeiro singularmente: de dentro para fora.

A Capitojoppa amazonica foi descrita como um organismo que deposita seus ovos em diversos hospedeiros, incluindo besouros, aranhas e lagartas. Brandon Claridge, o principal autor do estudo sobre essa fascinante vespa, detalhou o processo de reprodução, explicando que a fêmea, uma vez encontrando e escolhendo o hospedeiro, utiliza suas antenas para acariciá-lo intensamente. Se o hospedeiro aceitar, a fêmea deposita um único ovo no interior do hospedeiro através de seu ovipositor.

Após a eclosão do ovo, as larvas resultantes consomem o hospedeiro de maneira única, iniciando seu desenvolvimento de dentro para fora. A pesquisa sobre essa vespa peculiar foi divulgada recentemente, fornecendo insights valiosos sobre seu ciclo de vida e comportamento.

Claridge também destacou um comportamento adicional, observando que as fêmeas podem “esfaquear” o hospedeiro com o ovipositor e se alimentar sem depositar ovos. Esse comportamento específico contribui para a obtenção de nutrientes necessários para a maturação dos ovos. A descoberta dessa espécie oferece uma visão fascinante da complexidade e diversidade da vida na Amazônia peruana.