Vereadora se revolta ao saber que foi eleita para “embelezar” mesa diretora

A vereadora Iasmin Roloff (PT/RS) foi eleita segunda vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Canguçu, no Rio Grande do Sul, em sessão realizada no último dia 22. Até aí, tudo bem. A supresa veio mesmo quando ela descobriu as justificativa de três dos votos para a decisão em seu favor: para “embelezar a mesa”. As informações são do portal Metrópoles.

“Emocionalmente, fiquei muito abalada. Não foi um desrespeito à vereadora Iasmin, mas a todas as mulheres. Ainda estou digerindo, encontrando forças para seguir de cabeça erguida, mas me fez muito mal. Não posso me abalar, porque tem muita gente que confia no meu trabalho”, desabafou Iasmin, em entrevista ao portal G1/RS.

Única mulher a ocupar a Câmara de Vereadores de Canguçu, ela é também a parlamentar mais jovem da legislatura, com apenas 24 anos, além de ser a única eleita por um partido de esquerda. Na entrevista, ela informou que vai se reunir com a direção do partido para decidir se vai assumir ou não o cargo na mesa diretiva, mas, esclarece que não pretende tomar medidas legais em relação aos colegas de

“Não é um concurso de beleza, estou ali para trabalhar pelo município. Fui eleita porque tenho propostas e capacidade de exercê-las, não porque sou bonita. Esse tipo de justificativa acaba invisibilizando todo o meu trabalho”, diz a vereadora.