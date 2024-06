Vereador é preso por suspeita de desvio de doações ao RS

O vereador Filipe Lang (PT), pré-candidato à prefeitura de Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul, foi detido em flagrante no último sábado (08/06), após a Polícia Civil encontrar um revólver sem registro em sua residência. Além da arma, foram apreendidos celulares e R$ 15 mil em espécie, conforme noticiou o jornal Zero Hora.

A prisão de Lang ocorreu durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que investiga o desvio de doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

VEJA MAIS

Os promotores estão verificando se donativos foram desviados para um pré-candidato no município, sem registro oficial na Prefeitura. De acordo com a investigação, parte das doações também teria sido entregue a famílias que não necessitavam de ajuda.

A operação incluiu a segunda fase de investigações, atingindo dois vereadores e um familiar de um deles. No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, tanto na área central de Palmares do Sul quanto no Balneário de Quintão, pertencente ao município.