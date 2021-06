Vereador Doutor Jairinho é cassado pelos colegas na Câmara do Rio

O plenário da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro cassou por unanimidade, um total de 49 votos, o mandato do médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Doutor Jairinho (sem partido). Ele e a ex-namorada, Monique Medeiros, são acusados pela morte do menino Henry Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março deste ano. Os dois estão presos. O resultado da sessão foi divulgado pelo portal Metrópoles.

Considerado um parlamentar influente na Casa, o vereador começou a perder apoio na medida em que as investigações do caso Henry avançavam. Nos bastidores, o pai de Jairinho, o deputado estadual Coronel Jairo (Solidariedade), chegou a tentar defender o filho, mas não conseguiu angariar apoio.

“Colega que foi colega de vocês por 17 anos e sempre tratou todos com elegância e cordialidade. Dócil, pode perguntar a qualquer agente penitenciário. Não existem provas inequívocas da prática do delito. Vocês viram o Jairinho dando uma banda ou torturando o Henry? Apelo para consciência de cada um”, pediu o advogado de defesa.

Relator do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Luiz Ramos Filho (PMN), leu o parecer favorável à perda do mandato por conduta incompatível com o que o cargo requer. “Não resta alternativa a não ser a perda do mandato”, afirmou o vereador, que foi o primeiro a votar pela cassação.

Para o vereador Chico Alencar (PSol). “Só estamos fazendo justiça política. Ele perdeu o que tinha que perder. O amor acaba quando começa o terror”, definiu Alencar. O vereador Dr. Gilberto (PTC) não participou da votação por motivos de saúde. Também de licença médica, Jorge Felippe (DEM) votou remotamente a favor da cassação.

O presidente da Casa, Carlo Caiado (DEM), prestou homenagem a Henry e a todas as crianças vítimas de violência. “Não vamos fugir a nossa responsabilidade”, afirmou. Doutor Jairinho responde ainda por tortura relacionada agressões a outras duas crianças.