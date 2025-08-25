Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Veleiro sul-africano encalha em banco de areia no Maranhão

Embarcação "Jambo" não resistiu aos fortes ventos na Ilha dos Lençóis, em Cururupu. Dois tripulantes abandonaram o barco sem ferimentos

O Liberal
fonte

Veleiro atingiu um banco de areia em Cururupu e teve avarias (Reprodução/Redes Sociais)

Um veleiro de bandeira sul-africana encalhou em um banco de areia próximo à Ilha de Lençóis, no município de Cururupu, noroeste do Maranhão, após não resistir aos fortes ventos registrados na região. O incidente aconteceu no domingo (24), por volta das 11h30, e os dois tripulantes – um brasileiro e um sul-africano – conseguiram abandonar a embarcação sem ferimentos.

A embarcação, identificada como Jambo, virou devido à intensidade dos ventos típicos da costa maranhense em agosto, sendo posteriormente arrastada até um banco de areia, onde ficou encalhada. O fenômeno climático é comum na região de Cururupu nesta época do ano.

Capitania dos Portos investiga causas do encalhe

A Capitania dos Portos do Maranhão abriu investigação para apurar as causas do naufrágio. Além dos ventos fortes, as autoridades consideram possíveis falhas técnicas ou humanas como fatores que podem ter contribuído para o acidente.

O veleiro é de origem europeia e estava em trânsito pelo litoral brasileiro após partir do Caribe. Após o encalhe, a embarcação apresentou avarias no casco, incluindo rachaduras visíveis.

Veleiro será reparado após reboque

Na segunda-feira (25), um dia após o acidente, o “Jambo” foi transportado por reboque até um local seguro para que receba os reparos necessários. Os dois tripulantes solicitaram assistência assim que conseguiram sair da embarcação.

A área do litoral maranhense onde ocorreu o naufrágio é conhecida por suas condições de navegação desafiadoras em determinados períodos do ano, especialmente entre julho e setembro.

Autoridades ainda não divulgaram destino da embarcação

Até o momento da publicação desta matéria, não foram divulgadas declarações oficiais dos tripulantes nem da Marinha do Brasil sobre o caso. Também não há informações sobre o destino final do veleiro ou prazos para conclusão dos reparos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Veleiro sul-africano

Maranhão

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TURISMO

Lula afirma que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para 'aprofundar laços'

A declaração ocorreu após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto.

25.08.25 14h13

Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'

25.08.25 13h53

VIOLÊNCIA

Grávida de quatro meses é agredida por homem no meio da rua no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão; o caso ocorreu na madrugada de sábado (23), em General Salgado

25.08.25 10h46

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

MAIS LIDAS EM BRASIL

COINCIDÊNCIA

Homens com nome e data de nascimento iguais disputam o mesmo CPF há 20 anos

Caso curioso e inusitado desafia a Justiça e gera dor de cabeça para os envolvidos e seus familiares

25.08.25 9h11

NOVIDADE

Pix Parcelado começa a operar em setembro: entenda como vai funcionar

Nova modalidade do Banco Central permitirá parcelar pagamentos via Pix, sem cartão de crédito

24.08.25 18h55

investigação

Homem suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felca é preso em Pernambuco

Suspeito preso vendia material infantil, segundo o secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite

25.08.25 10h33

ALERTA

Influenciadora brasileira é internada após fazer trend de posar de biquíni na neve

O desafio consiste em posar somente de biquíni em paisagens cobertas totalmente de neve. Famosas como a paraense Alane Dias e Gkay já participaram da trend inusitada

25.08.25 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda