Veleiro sul-africano encalha em banco de areia no Maranhão

Um veleiro de bandeira sul-africana encalhou em um banco de areia próximo à Ilha de Lençóis, no município de Cururupu, noroeste do Maranhão, após não resistir aos fortes ventos registrados na região. O incidente aconteceu no domingo (24), por volta das 11h30, e os dois tripulantes – um brasileiro e um sul-africano – conseguiram abandonar a embarcação sem ferimentos.

A embarcação, identificada como Jambo, virou devido à intensidade dos ventos típicos da costa maranhense em agosto, sendo posteriormente arrastada até um banco de areia, onde ficou encalhada. O fenômeno climático é comum na região de Cururupu nesta época do ano.

Capitania dos Portos investiga causas do encalhe

A Capitania dos Portos do Maranhão abriu investigação para apurar as causas do naufrágio. Além dos ventos fortes, as autoridades consideram possíveis falhas técnicas ou humanas como fatores que podem ter contribuído para o acidente.

O veleiro é de origem europeia e estava em trânsito pelo litoral brasileiro após partir do Caribe. Após o encalhe, a embarcação apresentou avarias no casco, incluindo rachaduras visíveis.

Veleiro será reparado após reboque

Na segunda-feira (25), um dia após o acidente, o “Jambo” foi transportado por reboque até um local seguro para que receba os reparos necessários. Os dois tripulantes solicitaram assistência assim que conseguiram sair da embarcação.

A área do litoral maranhense onde ocorreu o naufrágio é conhecida por suas condições de navegação desafiadoras em determinados períodos do ano, especialmente entre julho e setembro.

Autoridades ainda não divulgaram destino da embarcação

Até o momento da publicação desta matéria, não foram divulgadas declarações oficiais dos tripulantes nem da Marinha do Brasil sobre o caso. Também não há informações sobre o destino final do veleiro ou prazos para conclusão dos reparos.