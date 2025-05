Veja cidades brasileiras que oferecem passeios guiados grátis

No Brasil, diversas cidades de estados diferentes oferecem passeios guiados gratuitos, conhecidos como "free walking tours", conduzidos por voluntários ou organizações locais com profissionais de turismo.

Esses passeios são uma excelente maneira de conhecer a história, cultura e curiosidades de cada local sem custos fixos. Embora a contribuição ao final do passeio seja voluntária, ela é bem-vinda e ajuda a manter a continuidade dessas iniciativas. Saiba a seguir quais cidades estão disponíveis esse serviço:

Cidades com passeios guiados gratuitos

São Paulo (SP)

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, oferece guias turísticos gratuitos em 15 roteiros diferentes pela cidade, incluindo museus e outros pontos turísticos da cidade. Embora o acompanhamento do guia seja gratuito, alguns locais podem cobrar taxa de ingresso para entrada.

VEJA MAIS



Belo Horizonte (MG)

Desde 2016, uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Belotur promove passeios turísticos gratuitos pela capital mineira. Os tours acontecem todo mês com roteiros que variam e que podem incluir city tours e walking tours. O programa já realizou mais de 57 passeios, atendendo mais de 1.450 pessoas.

Sorocaba (SP)

O City Tour em Sorocaba contempla pontos que representam a identidade da cidade, reunindo locais de importância histórica, cultural e arquitetônica. O passeio é realizado aos sábados, às 14h, e aos domingos ou feriados, às 9h, com duração aproximada de três horas. Recomenda-se chegar com antecedência mínima de 15 minutos, pois em caso de não comparecimento ou atraso, as vagas remanescentes são disponibilizadas no local de embarque.

Recife (PE)

O projeto de passeios guiados em Recife é dividido em quatro principais modalidades: Recife a Pé, de Ônibus, pelo Rio e Pedalando. Os roteiros possuem formatos e dias distintos, contemplando os principais pontos turísticos da cidade, conforme a rota escolhida. Aos sábados, ocorrem os passeios de catamarã e de ônibus. Aos domingos, são realizadas as caminhadas e os passeios de bicicleta

São José dos Campos (SP)

A cidade oferece visitas guiadas aos seus pontos turísticos como uma oportunidade de conhecer o patrimônio histórico, cultural, natural e tecnológico do município. O itinerário de ônibus, realizado em veículo climatizado, visita pontos turísticos mais afastados da região central, com 20 vagas por tour e duração de três a quatro horas.

Rio de Janeiro (RJ)

'Free Walker Tours' oferece diversos roteiros, incluindo Centro e Lapa, Copacabana e Ipanema, e Boulevard Olímpico. Os passeios acontecem diariamente, com duração de 2 a 3 horas. Não é necessário agendamento: basta aparecer no ponto de encontro

Porto Alegre (RS)

'Free Walk PoA' oferece passeios pelos bairros Centro Histórico, Bom Fim, Cidade Baixa e Moinhos de Vento. Os tours acontecem aos sábados, às 11h, com ponto de encontro na Praça XV de Novembro, em frente ao Mercado Público.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.