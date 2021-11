Confira quais celulares o WhatsApp irá deixar de funcionar a partir desta segunda-feira (1º)

A partir desta segunda-feira (1º), o WhatsApp vai deixar de ser compatível em celulares antigos e com a versão do Android 4.0.4. No site do aplicativo, a empresa já anunciou o fim da compatibilidade entre o smartphone e o software. As informações são do G1 Informática.

VEJA MAIS

De acordo com a empresa, o WhatsApp irá funcionar apenas nos seguintes sistemas recentes:

Celulares com software a partir do Android 4.1

iPhones com iOS 10 e mais recentes

Modelos com KaiOS 2.5.1 e atualizações mais atuais

Pensando nisso, vamos te ensinar como identificar a versão do Android que pode ser diferente em cada aparelho. Confira o passo a passo abaixo:

Samsung

Primeiramente, abra as "Configurações" do celular; Selecione a opção "Sobre o telefone"; Clique em "Informações do software"; Busque por "Versão Android".

Motorola

Aperte em "Configurações"; Selecione a opção "Sistema"; Clique em "Sobre o dispositivo"; Busque por "Versão do Android".

Versão do iOS