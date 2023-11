Veículo de motorista de app encontrado morto estava sendo usado para raptar crianças

O motorista de aplicativo, José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (30), foi encontrado morto dentro do porta-malas do próprio veículo na quarta-feira (1º). Segundo informações oficiais, o carro de José estava sendo usado para sequestrar crianças com o corpo da vítima ainda no local.

A filha do motorista, Camila Veras, de 29 anos, conseguiu obter imagens de câmeras de seguranças de um ponto onde o carro do pai havia passado. Por meio de denúncias anônimas, ela recebeu a informação de que o carro estava sob a direção de um homem, ainda não identificado, que tinha cometido assaltos e sequestros de crianças na região de Rio das Pedras, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nas imagens, o carro de cor branca, modelo Prisma, foi reconhecido. A família, então, foi até o local e encontrou o veículo. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima já em óbito.

O último contato com José teria sido realizado às 12h, pois depois ele parou de responder mensagens e atender ligações. "Começamos a procurar em hospitais e sem respostas, o último lugar que a gente queria procurar era no IML", desabafou a filha.

Os familiares da vítima ainda não foram convocados para prestar depoimento acerca do caso. Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) continuam as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com