Vazamento de gás de ar-condicionado em escola deixa 12 alunos hospitalizados

Após o gás de um equipamento de ar-condicionado vazar e intoxicar os alunos de uma escola estadual em Parintins, no Amazonas, 12 crianças foram hospitalizadas na tarde de sexta-feira (1º). A Secretaria de Estado de Educação afirmou que vai apurar o ocorrido no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti). As informações são do portal D24am.

O hospital do município que atendeu as crianças com os primeiros socorros informou que algumas chegaram desacordadas à unidade de saúde. De acordo com o Hospital Jofre Cohen, todas passam bem e já receberam alta médica.

Os alunos relataram que o aparelho de ar-condicionado fez um barulho e em seguida começou a vazar o gás, que não foi identificado pela administração local. Os alunos saíram do local, mas quando outros voltaram para buscar os materiais, acabaram inalando o gás e passando mal.