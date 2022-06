Varíola dos macacos: Ministério da Saúde monitora seis casos suspeitos

Com 813 casos pelo mundo, segundo boletim divulgado neste sábado (4), a varíola dos macacos tem chamado a atenção de órgãos sanitários. O Ministério da Saúde divulgou que monitora seis casos suspeitos da monkeypox no Brasil. Até o momento, não há nenhum caso confirmado da doença no país.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que os pacientes estão isolados e estão sendo monitorados. A pasta, de acordo com o ministro, “segue reforçando a política de testagem para que possamos otimizar a confirmação diagnóstica da doença”.

Veja onde estão os casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil

Dois casos suspeitos:

Roraima

Um caso suspeito:

Ceará

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

No mundo, 30 países têm casos confirmados da doença. Outros 30 são investigados.