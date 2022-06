Varíola dos macacos: Brasil confirma o 7º caso no país; paciente é do Rio Grande do Sul

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (17) mais um caso positivo de monkeypox, chamada de varíola dos macacos, no Rio Grande do Sul. Trata-se de um homem, de 34 anos, morador da cidade de Porto Alegre que recentemente esteve em viagens a países europeus - onde há pessoas infectadas pelo vírus.

VEJA MAIS

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o homem não possui qualquer relação ou proximidade com o primeiro caso confirmado no Estado e possui quadro clínico estável e está em isolamento domiciliar.

O primeiro caso confirmado no RS foi confirmado no domingo (12) e também era um homem, de 51 anos, que havia chegado recentemente a Porto Alegre, após retornar de uma viagem a Portugal.

Com este caso, o Brasil já soma duas pessoas infectadas no Rio Grande do Sul, quatro em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)