Vale Gás: segunda parcela começará a ser paga na próxima sexta (14); veja quem tem direito

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, volta a ser distribuído neste mês de abril, em sua segunda parcela do ano. O benefício, que paga bimestralmente o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, é recebido por cerca de seis milhões de brasileiros.

O Vale Gás segue o mesmo calendário que o Bolsa Família, mesmo sendo um benefício separado. O pagamento começará a ser realizado na próxima sexta-feira, 14 de abril, e segue até o dia 28 do mesmo mês. A data de recebimento de cada cidadão de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário.

Veja o calendário do Vale Gás em abril

NIS com final 1 - 14 de abril;

NIS com final 2 - 17 de abril;

NIS com final 3 - 18 de abril;

NIS com final 4 - 19 de abril;

NIS com final 5 - 20 de abril;

NIS com final 6 - 24 de abril;

NIS com final 7 - 25 de abril;

NIS com final 8 - 26 de abril;

NIS com final 9 - 27 de abril;

NIS com final 0 - 28 de abril.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Tem direito ao Vale Gás os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único e que tem renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo mensal. É importante lembrar que a inscrição não garante o recebimento do benefício, que é pago preferencialmente para mulheres com medidas protetivas de urgência.

Como consultar o Vale Gás?

Para consultar o recebimento do benefício, o cidadão poderá utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. No aplicativo Caixa Tem, a consulta é feita pela aba “Extrato”, onde o usuário deve procurar a sigla “AUX GÁS”, que indicará o recebimento.

É possível também realizar a consulta do benefício através do Atendimento Caixa, pelo telefone 111.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)