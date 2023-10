Vale Gás: onde cai o auxílio gás? saiba como receber o benefício

O auxílio Vale Gás é um benefício do Governo Federal que realiza pagamento a cada dois meses às famílias que se enquadram nos pré-requisitos exigidos, com base nas informações anexadas no Cadastro Único (CadÚnico). O programa garante que as famílias recebam o valor integral de gás de cozinha baseado no preço médio nacional do botijão de 13kg.

Um dos pré-requisitos que definem se uma pessoa está apta a receber o benefício é a família possuir uma renda per capta mensal menor ou igual a meio salário mínimo, que atualmente está no valor de R$ 1.320,00. Mas, por onde receber o benefício? Entenda.

Onde cai o auxílio gás?

Após a aprovação do cadastro, que leva cerca de 45 dias, o benefício passa a ser pago em uma conta digital ou bancária fornecida pelo titular. Caso a pessoa não tenha uma conta, é criada uma poupança digital da Caixa Econômica Federal de forma automática e gratuita.

O Auxílio Gás será pago ao Responsável Familiar, preferencialmente à mulher, que deve estar indicada no cadastro. Já para as famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o pagamento será feito ao titular do benefício assistencial ou seu responsável legal.

Como consultar a aprovação do CadÚnico?

A principal forma de consulta do Cadastro Único é acessando o site Meu CadÚnico e fornecer alguns dados como seu nome, data de nascimento, nome da mãe e localidade.

Além disso, o usuário pode, ainda, consultar por meio dos aplicativos:

Aplicativo CadÚnico ;

; Aplicativo Auxílio Brasil;

Aplicativo Caixa Tem.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão