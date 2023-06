Vale Gás: botijão de 13 quilos chega a R$104 e benefício deve ser menor em junho

Após a redução no valor de revenda do gás de cozinha anunciada pela Petrobras, o preço botijão de gás de 13 quilos sofreu uma grande queda nas últimas semanas. O impacto desta mudança deve ser sentido pelos beneficiários do Vale Gás, que podem receber menos do que o esperado este mês.

Isso se dá porque o valor distribuído pelo benefício é baseado no preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, que vem caindo desde a metade de maio. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o botijão que estava em R$108 entre os dias 14 e 20 de maio caiu para R$104 na última semana do mesmo mês.

Pago para mais de 5,6 milhões de beneficiários em abril, o Vale Gás retornará em junho, e deve sofrer uma alteração em seu valor. Seguindo o valor médio nacional, o benefício deve pagar cerca de R$105 em junho, cinco reais a menos do que o pago em abril, quando o valor do auxílio foi de R$110.

Quem recebe o Vale Gás?

Para ter direito ao Vale Gás, é necessário que o cidadão tenha renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$660). Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único.

Calendário do Vale Gás em junho

O benefício retornará em junho e será pago nas duas últimas semanas do mês. O pagamento é realizado de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Veja as datas:

NIS de final 1: 19 de junho;

NIS de final 2: 20 de junho;

NIS de final 3: 21 de junho;

NIS de final 4: 22 de junho;

NIS de final 5: 23 de junho;

NIS de final 6: 26 de junho;

NIS de final 7: 27 de junho;

NIS de final 8: 28 de junho;

NIS de final 9: 29 de junho;

NIS de final 0: 30 de junho.

