Vai viajar para um local frio? Veja os principais cuidados com a pele

Enquanto o verão amazônico segue com temperaturas cada vez mais altas, algumas pessoas podem viajar, à trabalho ou por diversão, para locais frios. É justamente aí que as preocupações com a saúde da pele aumentam, especialmente devido às baixas temperaturas e à redução da umidade do ar. Segundo dados recentes, o interesse por skincare no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos, refletindo uma conscientização maior sobre a importância dos cuidados dermatológicos.

Para a Prof. Dra. Priscilla Batista Pail, docente do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), "o inverno apresenta desafios únicos para a saúde da pele, pois a baixa umidade e o vento frio podem causar ressecamentos e até mesmo irritações". Ela destaca a necessidade de adaptação da rotina de skincare para garantir a hidratação e proteção adequadas.

Em locais mais frios, é crucial manter uma rotina de cuidados que inclua produtos hidratantes e protetores. "É recomendável usar hidratantes mais espessos e ricos em substâncias como ácido hialurônico e ceramidas, que ajudam a reparar a barreira da pele e a reter a umidade", explica a Dra. Priscilla.

Além da hidratação intensa, a proteção solar continua sendo fundamental mesmo nos dias nublados. "Os raios UV ainda penetram na atmosfera e podem causar danos à pele, então é importante usar protetor solar diariamente", alerta a especialista.

Outro ponto destacado pela Dra. Priscilla é a importância de evitar banhos muito quentes e prolongados, pois "a água quente pode remover os óleos naturais da pele, contribuindo para o ressecamento". Em vez disso, optar por banhos mornos e usar sabonetes suaves podem ajudar a manter intacta a barreira protetora da pele.

Para pessoas com pele sensível ou com condições dermatológicas como dermatite atópica, a Dra. Priscilla aconselha consultar um dermatologista para orientações específicas. "Em alguns casos, pode ser necessário o uso de produtos específicos ou até mesmo ajustes na rotina de cuidados para evitar crises durante o inverno", acrescenta.

Para aqueles que buscam um tratamento mais intensivo, os procedimentos em clínicas estéticas podem oferecer soluções como hidratações profundas e tratamentos à base de ácido hialurônico. "Esses procedimentos ajudam a restaurar a hidratação e o viço da pele, combatendo os efeitos do clima frio", sugere a especialista.

Cuidar da pele durante o inverno vai além da estética e é essencial para a saúde dermatológica a longo prazo. Adaptar a rotina de skincare conforme as necessidades da estação pode fazer uma grande diferença na prevenção de problemas como ressecamento, irritações e até mesmo rugas precoces.

