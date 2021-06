Vai se mudar? Veja dicas de como ajudar o cãozinho a se adaptar ao novo lar

A crise econômica, aprofundada pela pandemia, levou milhares de brasileiros a se mudarem de residência nesse período. Mas, além das preocupações da transição, os tutores de pets ainda têm que se atentar à adaptação do bichinho à casa nova. Pensando nisso, o adestrador de cães José Jorge Sales dá dicas de como fazer com que o momento seja menos estressante para todos. As informações são do Metrópoles.

Visita prévia

Ainda no processo anterior à mudança definitiva, é interessante que os pets visitem o novo local. Segundo José, a visita é importante para o animal se aventurar pelo espaço, conhecer os novos cheiros e demarcar território, sem a correria da mudança. Durante as idas, é recomendável que já se mostre o local correto das necessidades fisiológicas, brinquem com o cachorro e deem os petiscos favoritos.

“Os tutores devem possibilitar que os cães façam uma associação positiva com a casa e que entendam que um espaço novo não é necessariamente algo ruim”, explica o adestrador.

Tempo de adaptação

Apesar de serem territorialistas, o tempo de adaptação dos cachorros não costuma se alongar muito. “Os cães costumam ter um tempo de adaptação rápido em comparação com os gatos. Os felinos demoram um pouco mais e levam, em média, um mês para se estabelecerem em um espaço novo”, comenta o profissional.

Rotina

“Os animais de estimação se adequam muito bem com rotinas, e quando você se muda e há uma alteração no dia a dia, consequentemente, os animais se sentem frustrados e estressados por estarem em um ambiente desconhecido”, comenta o profissional.

Sendo assim, apesar da mudança de casa ser uma grande alteração no cotidiano dos cães, é interessante que os tutores busquem minimizar a quebra do cotidiano. Na prática, os pais de cachorros devem, na medida do possível, manter os horários dos passeios e os horários de alimentação do animal.