Vaca magra amarela é colocada na frente da Bolsa de Valores

A escultura de uma vaca magra amarela foi instalada na frente do prédio da Bolsa de Valores, na manhã desta quinta-feira (9), no centro de São Paulo. A estátua faz parte de uma intervenção social desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro e já foi realizada em outras cidades, como Fortaleza, onde foi pintada de branco e colocada em frente à sede da Secretaria de Educação do Ceará. As informações são do G1.

Na capital paulista, a ação, chamada de 'vacas magras', foi posta no mesmo local onde o 'Touro de Ouro' foi instalado. Na época, a escultura recebeu inúmeras críticas e foi alvo de protestos contra a fome e a desigualdade. Ela foi retirada por não ter autorização da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU). O G1 questionou a gestão municipal se a escultura 'vaga magra' recebeu autorização para ser colocada no local e aguarda retorno.

