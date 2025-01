VÍDEO: quem é o homem que se arrisca navegando com barco na frente de navios na Amazônia?

Igor Cardoso, de 26 anos, vem viralizando cada vez mais nas redes sociais ao mostrar seu hobby um tanto perigoso nas águas do Rio Amazonas. Natural do Amapá, o jovem, que também é professor de artes e geografia, acumula milhões de visualizações em seus vídeos nas redes sociais, sobretudo no Tiktok, ao navegar em um pequeno barco do lado ou na frente de grandes navios cargueiros movimento, encarando ainda as ondas geradas pelas enormes embarcações. Veja:

"Tem que saber se aproximar do navio, conhecer muito bem o rio e manter o motor sempre nos trinques", diz Igor. O rapaz passou a ser conhecido como "Doido dos Navios" na pequena comunidade de Vitória do Jari, no Amapá, onde ele vive, por justamente ele ter um hobby que arrisca sua vida. As informações são do Uol.

VEJA MAIS

Nos comentários de um vídeo fixado no perfil do TikTok de Igor, com mais 8,9 milhões de curtidas e 76,9 milhões de visualizações, muitos internautas se mostraram desesperados com tanta proximidade do pequeno barco do jovem com os navios "gigantes". "Que desespero", comentou uma. "Imagina se acaba a gasolina...", escreveu outra. Um terceiro ainda supôs que Igor estivesse ficado nervoso com o navio: "Ele olhando o tempo todo e ficando preocupado".

VEJA MAIS

"Não façam o que eu faço", ele alerta. "É preciso ter as manhas, e isso só se consegue com muita prática e certa dose de loucura", admite o amapaense. ""Sim, é muito perigoso", admite. "Se o motor da rabetinha der uma falhadinha, você já era. É por isso que eu sempre reviso tudo nele, para não dar nenhum pipoco na hora agá", garante o professor. As informações são do UOL.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)