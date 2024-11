VÍDEO: Homem navega em rabeta na frente de navio gigante na Amazônia e reação viraliza

Um vídeo gravado no Amapá chamou atenção nas redes sociais ao mostrar um homem navegando tranquilamente em frente a um navio gigante. Durante a gravação, ele faz poses descontraídas para a câmera do celular, demonstrando uma serenidade que surpreendeu quem assistiu.

A cena gerou reações intensas, especialmente entre aqueles que sofrem de talassofobia, o medo de grandes corpos d'água ou do mar aberto. Um comentário que viralizou refletiu esse sentimento: "Minha talassofobia tá gritando", escreveu um usuário. Para muitos, a visão do navio imenso no horizonte é suficiente para causar desconforto, o que torna a calma do homem ainda mais impressionante.

O vídeo despertou debates sobre as diferentes formas como as pessoas lidam com situações grandiosas e desafiadoras. Enquanto alguns enxergaram coragem e tranquilidade, outros se identificaram com a sensação de vulnerabilidade diante do vasto oceano e das imensas estruturas que cruzam suas águas. "Ele ficando preocupado durante o vídeo", destacou uma internauta. "Ele não é doido, tá me vendo", brincou outro.