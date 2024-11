Usuários do 99Pay relatam bloqueio de contas e dificuldade para recuperar valores

Diversos internautas estão relatando nas redes sociais que suas contas estão sendo bloqueadas sem motivo aparente no 99Pay, banco digital do aplicativo de mobilidade urbana 99. De acordo com os relatos, os usuários receberam avisos de que suas contas estavam bloqueadas e não conseguem sacar o dinheiro depositado na conta. Um dos clientes que denunciou a situação foi o paraense Deyvid Fernandes, produtor cultural, que possui mais de R$ 6 mil em sua conta e não consegue resgatar o valor por conta do bloqueio.

“No domingo recebi um valor alto e, na hora de fazer transações para pagar os prestadores de serviço, eles bloquearam minha conta sem nenhuma justificativa plausível. Solicitaram documentos para desbloqueio, enviei e mesmo assim nada. Tentei entrar em contato pelo chat e encerram o atendimento antes mesmo de tirar minhas dúvidas. Depois, eles me enviam mensagens e, como o chat está encerrado, não consigo responder; daí eles encerram o atendimento alegando falta de resposta. Pelo telefone, fico em média 55 minutos esperando por um atendimento e nada”, disse Deyvid em depoimento ao O Liberal.

O produtor cultural fez uma reclamação no Banco Central e há diversas denúncias no site Reclame Aqui. Um dos relatos compartilhados na web afirma que a conta foi bloqueada com o valor de quase R$ 10 mil, e o usuário não consegue acessar a conta devido ao bloqueio. A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria da 99, mas não obteve retorno com o posicionamento da empresa.

Para fazer uma reclamação no Banco Central, basta acessar o site do Banco Central, clicar em “Acesso à Informação”, depois em “Fale Conosco” e, por fim, “Reclamação contra instituição financeira”. Será necessário entrar/criar uma conta gov.br, que garante sua identificação em todos os serviços digitais do governo. Após logar na sua conta, escolha a opção “Reclamação contra Instituição Financeira”, “Registrar em meu nome” e clique em “Entrar”.