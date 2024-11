Usuário impulsiona perfil e denuncia Tinder ao Procon após 4 anos sem conseguir encontros

Um homem decidiu acionar o aplicativo Tinder no Procon alegando que não conseguiu marcar nenhum encontro através da plataforma de relacionamento, após utilizá-la por mais de quatro anos. O morador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, teria assinado um serviço de impulsionamento do perfil, mas não obteve resultado.

O formulário de reclamação teria sido preenchido com um relato do histórico do usuário no app e um “desabafo”. "Ele está há quatro anos pagando o perfil e não conseguiu nenhum encontro. Ele se sente prejudicado por não ter conseguido um encontro", afirmou o diretor do Procon Porto Alegre, Rafael Gonçalves, ao G1.

Ainda de acordo com ele, o registro foi feito em outubro deste ano, através da internet.

O órgão de defesa do consumidor, responsável por receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços, aguarda a manifestação da plataforma para dar prosseguimento ao caso.

A avaliação inicial, no entanto, aponta que a assinatura pelo impulsionamento do perfil não garante encontros, apenas uma visibilidade maior da conta.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)