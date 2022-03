Uso de máscaras ao ar livre deixa de ser obrigatório no Distrito Federal a partir de hoje

A partir desta sexta-feira (4), o uso de máscara não será mais obrigatório em locais abertos no Distrito Federal. Anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) por meio das redes sociais, a medida começou a valer automaticamente com a publicação do decreto no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta sexta – apesar de, anteriormente, o gestor ter informado que ela começaria a valer na segunda (7). As informações são do Portal Metrópoles.

Além da flexibilização do uso de máscaras em locais abertos, o chefe do Executivo local também divulgou que o comprovante de vacinação será exigido em shows e eventos. A determinação entra em vigor na próxima segunda-feira (7/3).

Um outro decreto que detalha protocolos de segurança, como uso de álcool 70% e distanciamento social, também foi divulgado. As multas para os estabelecimentos que descumprirem as normas podem chegar a R$ 20 mil.