Estado brasileiro encerra exigência de máscaras nas escolas para crianças; saiba qual

De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (02/03), o governo de Santa Catarina dispensou o uso de máscaras de proteção à covid-19 para crianças de 6 a 12 anos em ambiente escolar e em outros locais. Agora, o uso do utensílio fica a critério dos pais ou responsáveis.

A nova medida não exclui a recomendação do uso de máscaras ao público em ambientes fechados ou em locais abertos com aglomeração. Porém, a utilização para pessoas acima de 12 anos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiência sensorial, ou qualquer outra deficiência que impeçam o uso adequado da máscara está dispensada.

Volta às aulas em Santa Catarina

A volta às aulas em Santa Catarina ocorreu de forma 100% presencial em 2022. O comprovante de vacinação contra covid-19 não foi exigido no momento da matrícula e desde novembro o uso da máscara não é obrigatório no estado em locais abertos, mas continua valendo para ambientes fechados ou abertos com aglomeração, onde o distanciamento é inviavel.

