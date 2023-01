Universitária que desviou dinheiro da formatura se consultou com videntes e mãe de santo

Cadernos com anotações de consultas com videntes e com uma mãe de santo estavam entre os materiais apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo no apartamento de Alicia Dudy Muller, de 25 anos. A jovem é acusada de desviar R$ 937 mil da comissão de formatura de sua turma na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). As informações são do Metrópoles.

Além dos itens, os policiais apreenderam também um carro Nivus que ela teria alugado com o dinheiro da comissão, além de celulares, tablet, notebook, cartões de crédito e cadernos. A Polícia investiga se as consultas foram pagas com o dinheiro desviado.

Alicia foi indiciada por apropriação indébita depois de confessar que usou parte do dinheiro em benefício próprio. Além do carro, ela também alugou um apartamento na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e fez apostas na loteria.

Ontem (27), o Ministério Público de São Paulo recebeu o inquérito policial sobre o caso e vai analisar se apresenta uma denúncia contra a estudante. Por enquanto, Alicia aguarda o desfecho da investigação em liberdade, mas um pedido de prisão preventiva contra ela não é descartado.